شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي ..محاضرة من موسيماني وفقرة بدنية لمدة 30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي محاضرة مع اللاعبين، قبل انطلاق المران اليوم على ملعب التتش بالجزيرة ، وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين عن أبرز السلبيات والإيجابيات في مباراة الفريق الأخيرة أمام البنك الأهلي بالدوري التى أنتهت بالتعادل السلبي، كما شهدت المحاضرة حديث المدير الفني للفريق عن مباراة الأهلي المقبلة أمام المقاولون العرب والاستعداد لها على النحو الأمثل.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب المقرر إقامتها الخامسة مساء الخميس المقبل على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

كما خاض لاعبو الفريق جانبا من التدريبات البدنية تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب الأحمال، وخاض اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية بالكرة وفقرات متنوعة تحت إشراف «رانجواجا» لمدة 30 دقيقة، كما خاض الفريق تقسيمة قوية بين ثلاث مجموعات على مرمى واحد، وحرص موسيماني المدير الفني للفريق على تنفيذ جانب من الجمل التكتيكية والفنية، وتوجيه بعض التعليمات للاعبين خلال المران.

من ناحية أخرى ، أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إصابة وليد سليمان، لاعب وسط الفريق، بتمزق في العضلة الخلفية وفقا لنتائج الأشعة التي أجراها اللاعب. وكشف عبدالحفيظ أن مدة غياب وليد سليمان لن تقل عن 4 أسابيع مقبلة، ومن ثم تأكد غيابه عن المشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية المقرر لها فى قطر خلال الفترة من 4 حتى 11 فبراير المقبل.

وأوضح عبد الحفيظ أن وليد سليمان سوف يبدأ من غدٍ تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي تحت إشراف طبيب الفريق. وتعرض وليد سليمان لإصابة في مباراة البنك الأهلي الأخيرة في الدوري الممتاز تسببت في خروجه من اللقاء.