شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر أندية الدوري الممتاز بإجراء مسحة كورونا قبل المباريات بـ 72 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطرت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة ، أندية الدوري الممتاز بتعديل موعد إجراء مسحة كورونا لتقام قبل كل مباراة بـ 72 ساعة بدلا من 48 ساعة كما كان متبعاً فى الوقت السابق ، وتلقت أندية الدوري المصري الممتاز اخطاراً من اتحاد الكرة يفيد بعودة مسحة كورونا للفرق قبل مباريات الدوري الممتاز بـ 48 ساعة والتراجع عن قرار الاكتفاء بتحليل رابيد تيست الذى كان متبعاً منذ بداية المسابقة وذلك بعد التأكيدات الطبية بسلامة نتائج المسحات مقارنة بتحليل الرابيد تيست، ومن جانبه قال محمد مختار مدير شئون اللاعبين بنادى طلائع الجيش فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":" تلقينا اخطاراً من اتحاد الكرة بإجراء مسحة كورونا وإلغاء تحليل الرابيد تيست وسنكون أول نادى نطبق المسحة قبل مباراتنا مع وادى دجلة المقبلة".

وطالبت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وزارة الشباب والرياضة بالعمل نحو إدراج فرق كرة القدم بجميع مستوياتها وفئاتها ومراحلها السنية على جداول الذين سيتلقون اللقاح المعتمد من وزارة الصحة ضد فيروس كورونا.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم على استعداده لتحمل أي تكاليف مالية في هذا الصدد، كما أن مطالبته بذلك يأتي في إطار الحرص على استمرار نشاط كرة القدم وفق السياسة الرشيدة التي تنتهجها الحكومة المصرية.

وأشار الاتحاد المصري لكرة القدم في معرض مطالبته بذلك إلى أن التجربة أكدت وفق أطباء معتمدين ان اختبارات "رابيد تيست" لم تكن دقيقة بالقدر المطلوب، حيث أعطت نتائج عكسية في كثير من الحالات وسط الاختبارات التي تعقد في هذا الشأن لفرق كرة القدم، مما يجعل الاستمرار في الاعتماد عليها غير مضمون أو مأمون.