شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. أحمد صالح.. يهوى المشويات وأحمد زكى نجمه المفضل وريال مدريد ناديه المفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب أحمد صالح نجم الزمالك الأسبق .

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟

مشاهدة المباريات والجلوس في المنزل

هل تحب دخول المطبخ ؟

لا

ما الأكلة التى تفضلها ؟

المشويات

من نجمك المفضل من الممثلين ؟

أحمد زكى

من مطربك المفضل ؟

عمرو دياب

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال

ما أكثر دولة تفضل زيارتها عن غيرها؟

السعودية

من لاعبك المفضل فى كرة القدم والنادى الذى تشجعه عالميا؟

رونالدو – ريال مدريد