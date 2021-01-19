شكرا لقرائتكم خبر عن كرة اليد ..حمادة النقيب: لعبت 11 بطولة عالم ما يحدث فى مصر إنجاز وأعظم درس للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى حمادة النقيم نجم منتخب مصر السابق في كرة اليد، على التنظيم المصري لمونديال اليد 2021، في ظل الظروف الاستثنائية بسبب انتشار وباء كورونا، وقال النقيب في تصريحات عبر برنامج "وان تو" مع الإعلامي سيف زاهر: كان هناك أمل كبير لدى الجماهير على مواصلة الانتصارات أمام السويد بعد الفوز على مقدونيا وتشيلي، والمنتخب قدم شوط أول ممتاز، لكن الشوط الثاني المباراة تحولت والأخطاء كانت أكثر وعدم التركيز، ولم نلعب على الأجنحة التى تعد أهم سلاح مميز لدينا.

واصل: ما زال أمامنا فرصة في الثلاث مباريات المقبلة وقادرون على التأهل، لعبت 11 بطولة عالم وشاهدت جميع البطولات لا يوجد تنظيم مثل القائم حالياً في مصر خاصة مع هذه الظروف الاستثنائية بسبب كورونا، ولكن مصر أثبتت الكثير أمام العالم، وما تم في مصر 2021، سيكون درس رائع وقدوة لأولمبياد طوكيو.

ويتضمن برنامج منتخب مصر لكرة اليد اليوم الثلاثاء ، استعدادا لمواجهة الاتحاد الروسى فى أول مباريات الدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد ،تناول الإفطار ثم محاضرة فيديو فى الثانية عشر ظهرا و غداء فى الواحدة و النصف ظهرا قبل التحرك الى خوض مران مسائى فى السابعة و النصف مساءا .

نجح منتخب مصر لكرة اليد فى حسم تأهلة مبكرا للدور الرئيسى بالفوز على تشيلى فى أول مواجهة بالبطولة ضمن المجموعة السابعة بنتيجة 35 / 29 ، قبل أن يهزم مقدونيا بنتجة 38 / 19 فى ثان مواجهاته ،حيث تشهد مجموعة مصر فى الدور الرئيسى صعود السويد 4 نقاط و الإتحادالروسى بـ 3 نقاط و مصر نقطتان و سلوفينيا مثلها و بيلاروسيا بنقطة و مقدونيا دون نقاط ، وفقا لنقاط المواجهات المباشرة بين المنتخبات الصاعدة فقط من المجموعتين السابعة و الثامنة .

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر يوم الجمعة فى تمام التاسعة والنصف مساءا مع نظيره البيلاروسى قبل أن يلتقى سلوفينيا الأحد القادم فى ختام الدور الرئيسى السابعة مساء.