شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة بترو سبورت تتفقد الاستاد استعدادا لمواجهة الزمالك والجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد زكريا السيد رئيس مجلس ادارة شركة بتروسبورت صباح اليوم استاد بتروسبورت في وجود خالد يوسف مدير عام استاد وجميع العاملين بالاستاد قبل لقاء الزمالك والجونة المقرر اقامته في الخامسة من مساء اليوم بالجولة الثامنة من الدورى الممتاز.

من جانبه اكد زكريا السيد ان إدارة الاستاد تقف خلف جميع الأندية والمنظومة الكروية علي حياد ، وانها لا تبخل بأي إمكانيات تسمح بنجاح المسابقة ، مضيفا ان أرضية الاستاد تشهد ضغطا كبيرا نتيجة كثرة المباريات التي يستضيفها الاستاد في الفترة الأخيرة واخرها مباراة بتروجت والزرقا في بطولة كأس مصر والتي أقيمت أمس، بخلاف 5 مباريات سيستضيفها الاستاد خلال الأسبوع المقبل.

فيما أكد عصام عبد الجابر مدير العلاقات العامة بإستاد بتروسبورت ان زكريا السيد اثني علي جميع العاملين وقدم لهم الشكر والتقدير علي مجهودهم خلال الفترة السابقة.



استاد بتروسبورت



جولة تفقدية في استاد بترو سبورت



جولة زكريا السيد في بتروسبورت

ويستضيف فريق الزمالك اليوم نظيره الجونة في المباراة المقامة في الخامسة عصرا ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدورى، والذي سيقام علي ملعب بتروسبورت ، ويبحث الزمالك في مباراة اليوم لانتزاع صدارة الدورى بعد تعثر الأهلي المنافس المباشر للزمالك علي لقب الدورى، امام البنك الأهلي بعد تعادل الفريقين سلبيا أول أمس.

البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأبيض استقر علي التشكيل الذي يخوض به مباراة اليوم والذي يشهد تغيير واحد فقط ، حيث يدرس البرتغالي جايمي باتشيكو عودة عمر السعيد لقيادة الهجوم ، بعدما شارك المغربي اشرف بن شرقي في مركز المهاجم الصريح في مباراة المصري التي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.

ومن المتوقع ان يدفع بتشكيل بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم امام – محمد عبد الغني – الونش – احمد فتوح

خط الوسط : امام عاشور – طارق حامد

خط الهجوم : اشرف بن شرقي – يوسف أوباما – احمد سيد زيزو – عمر السعيد