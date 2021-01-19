شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: رمضان لازم يركز فى الملعب ولو فيه جماهير كان لاعيبه كثيرة اعتزلت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصح أحمد حسن نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، رمضان صبحي صانع ألعاب فريق بيراميدز، بالتركيز في الملعب فقط وعدم الالتفات إلى الضغوط وقال الصقر في تصريحات عبر برنامج "بى أون تايم": رمضان صبحي لو لم يكن لاعب مهم ومؤثر مكانش هيتعرض لأي انتقاد، ولكن الغير طبيعي هو تفاعل رمضان مع هذه الضغوط، والمثال أمامه في عبد الله السعيد، لو تأثر بالضغوط كان اعتزل من زمان، وأنا أؤيد انى اللى يعرف يتكلم يطلع يتكلم واللى ما يعرفش ما يتكلمش، أنت مدير تعاقدات خليك في التعاقدات وسيب رمضان يتكلم عن نفسه.

أضاف: اللاعيبة دي كلها لازم تحمد ربنا ان مفيش جمهور متواجد في الملعب، لأن لو في جماهير في لاعيبة كتير هتعتزل، الفروقات لم تعد كبيرة في غياب الجماهير، وفي لاعيبة في الأهلي مكانتش هتنزل الملعب لو في جماهير.

واصل: السوشيال ميديا لها وعليها، ترفع ناس كثيرة جداً إمكانياتها على قدها، بالتأكيد رمضان لاعب جيد ولأن جماهير الأهلي كانت تحبه فطبيعي أن يتعرض لضغوط، عندما وقف رمضان على الكرة جمهور الأهلي كان بيضعه في مكان أخر، وبالتالي الأمور انعكست.

واختتم: تشرفت باللعب للإسماعيلي وما يحدث من انهيار لم نشاهده منذ سنوات في حاجة غلط لازم تتصلح، على مدار سنة ونصف كام مدرب تغير على النادي، الحل الأمثل "ادي العيش لخبازه" ولجنة الكرة هي من تختار اللاعبين والمدرب، الإسماعيلي لديه كشافين مواهب عينهم كويسة، وأهم نجوم الأهلي والزمالك طلعوا من الاسماعيلي، الآن النادي لا عارف يجيب لاعيبة كويسة ولا حتى يطلع مواهب، الاسماعيلي لا يقل عن الأهلي والزمالك.