شكرا لقرائتكم خبر عن كرة اليد .. وزير الرياضة يتوجه للإسكندرية لحضور مباريات المجموعة الثالثة ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إلى الإسكندرية الآن، لحضور مباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم لكرة اليد، التى تقام بمصر وتستمر حتى 31 يناير الجارى، وتقام اليوم مواجهتين بالمجموعة الثالثة، التى تضم منتخبات اليابان وقطر وأنجولا وكرواتيا، وتقام المباريات بصالة برج العرب بالإسكندرية.

ويلتقي اليوم كل من اليابان مع أنجولا فى الرابعة والنصف، بينما قطر مع كرواتيا فى السابعة مساء، وكان منتخب كاب فيردى قد انسحب من البطولة بسبب حالات كورونا، والذى كان مقرر أن يواجه أوروجواى.

ويتضمن برنامج منتخب مصر لكرة اليد اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الاتحاد الروسى فى أول مباريات الدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد، تناول الإفطار ثم محاضرة فيديو فى الثانية عشر ظهرا وغداء فى الواحدة والنصف ظهرا قبل التحرك إلى خوض مران مسائى فى السابعة والنصف مساء.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى حسم تأهلة مبكرا للدور الرئيسى بالفوز على تشيلى فى أول مواجهة بالبطولة ضمن المجموعة السابعة بنتيجة 35 / 29 ، قبل أن يهزم مقدونيا بنتجة 38 / 19 فى ثان مواجهاته، حيث تشهد مجموعة مصر فى الدور الرئيسى صعود السويد 4 نقاط والاتحاد الروسى بـ 3 نقاط ومصر نقطتان وسلوفينيا مثلها وبيلاروسيا بنقطة ومقدونيا دون نقاط، وفقا لنقاط المواجهات المباشرة بين المنتخبات الصاعدة فقط من المجموعتين السابعة والثامنة.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر يوم الجمعة فى تمام التاسعة والنصف مساء مع نظيره البيلاروسى قبل أن يلتقى سلوفينيا الأحد القادم فى ختام الدور الرئيسى السابعة مساء.