شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يترقب قرعة كأس العالم الأندية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو النادى الأهلى قرعة كأس العالم للأندية التى ستُجرى فى الخامسة من مساء اليوم، الثلاثاء، بمقر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بزيورخ حيث ينتظر الأهلي معرفة جدول مباراياته في البطولة العالمية التى ستُقام في قطر ويُشارك فيها الأهلي بوصفه بطلاً لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي توّج بها نوفمبر الماضي بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف في نهائي القرن الأفريقي.

الأهلي يرسل قائمته النهائية 22 يناير

وحدد الأهلي يوم 22 يناير الجارى موعداً لإرسال قائمة الفريق النهائية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمشاركة فى كأس العالم للأندية التى ستقام فى الفترة من 1 حتى 11 فبراير المقبل، وقرر مسئولو الأهلي إرسال قائمة الفريق فى اليوم الأخير لإرسال القوائم النهائية للأندية للفيفا تحسباً لتعرض أى لاعب للإصابة.

وأرسل الأهلي القائمة المبدئية للفيفا يوم 6 يناير الجارى وضمت 35 لاعباً وسيتم تقلصيها لـ23 لاعباً، وأعلن "فيفا" أن يوم 22 يناير هو آخر موعد لإرسال القائمة النهائية، ورغم أن إدارة النادي كانت تنوى إرسال القائمة خلال القليلة المقبلة، إلا أن الرأي استقر فى النهاية على إرسال القائمة يوم 22 وهو آخر يوم تحسباً لتعرض أى لاعب فى الفريق للإصابة.

فيفا يسمح بتعديل القائمة

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد سمح للأندية المشاركة فى بطولة العالم للأندية بإجراء تغييرات على القوائم النهائية حتى يوم 30 يناير الجارى، ولكن بشرط أن يكون السبب قهريا لاستبدال أى لاعب.

فيما قررت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية تأجيل انطلاق البطولة لتبدأ يوم 4 فبراير بدلا من يوم 1، على أن تنتهي يوم 11 من الشهر ذاته وذلك بعد انسحاب نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل قارة أوقيانوسيا بسبب فيروس كورونا.

​البطولة تبدأ من الدور الثاني

وكان من المقرر أن يلعب أوكلاند سيتي ضد نادي الدُحيل القطري يوم 1 فبراير في الدور الأول للبطولة، لكن بانسحاب الفريق النيوزيلندي، ستبدأ البطولة من الدور الثاني.

وتشارك أندية الدحيل القطري والأهلي وبايرن ميونيخ الألماني وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي وتيجريس أونال المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية (بالميراس أوسانتوس البرازيليان ).