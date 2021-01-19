شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد الغني: بيراميدز لسه هيعاني وهنلاعب الأهلي على الـ 3 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى علاء عبد الغني المدرب العام لفريق المقاولون العرب، أن الأهلي والزمالك، انفردا بصراع صدارة الدوري العام مبكراً، وقال عبد الغني في تصريحات عبر برنامج "وان تو" مع الإعلامي سيف زاهر: الحمد لله على النقاط الثلاث كنا نحتاجهم جداً ثقة للجهاز واللاعبين، خسارة أربع مباريات فرقت معنا بشكل كبير، كنا قبل الأخير واليوم أصبحنا في المركز الـ 12، مكسب مهم على الإسماعيلي فريق كبير ومحترم، وبقالنا فترة نخسر في الشوط الثاني.

أضاف: داخلين على مباريات قوية ومضغوطة كل 3 أيام ولكنا اعتدنا على هذا الأمر بسبب كورونا، وأعتقد أن الأهلي والزمالك لوحدهم في المنافسة على الدوري، والبداية فرقت معاهم جداً، وبعيدين عن المنافسة، مباراة الأهلي والبنك الأهلي أفقدت الفريق الأحمر نقطتين مهمين جداً، وحظنا العثر أننا سنواجههم المباراة المقبلة.

واصل: لكن الفرق الكبيرة لا تخاف المواجهات، تعرضنا لضربات كثيرة بسبب كورونا والإصابات، وكنا ندير الفريق من العزل، وهذا تسبب في تراجع النتائج، اللائحة تغيرت الآن، لكننا لعبنا بدون 11 لاعب في 3 مباريات، وأتمنى السلامة لجميع اللاعبين.

استأنف: بيراميدز بعيد تماماً عن المنافسة، إذا قيمنا الأداء في الملعب، وبيراميدز لسه هيعاني، لديه ثلاث أو 4 لاعبين مميزين ولكن باقي الفريق ليس بنفس المستوى، وليس لديهم جماهير، بالفعل لديهم قدرات مادية ولكن ليس لديهم جماهيلا، وخسرنا أمامهم لأننا لم نكن جيدين في الشوط الثاني.

أردف: الزمالك مميز جداً هذا الموسم، ولم يكن هناك تركيز على البطولة في الموسم الماضي بسبب أفريقيا، وهذا كان أسلوب خاطئ جداً، ولكن الموسم الجاري الفريق يسير بشكل مختلف تماماً والبداية كانت ممتازة.

واختتم: الأهلي فريق كبير ومحترم وكذلك المقاولون، والأداء يوم المباراة هو ما سيشكل الفارق الأهلي يحتاج للنقاط من أجل الصراع على الدوري ونحن أيضاً نحتاج هذه النقاط للنجاة من القاع.