شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة للحاصلين على دراجتك صحتك: عاوز اشوفكم فى الجامعة والشارع .,.فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للشباب الحاصلين على الدراجات من مبادرة دراجتك صحتك انه يريد أن يراهم يسيرون بها فى الشوارع وخلال ذهابهم الى الجامعات ، وقال صبحى " عاوز اشوفكم بالدراجة فى الشارع وفى الجامعة لانى انا كمان كنت بعمل كده ".

وتسلم وزارة الشباب والرياضة دراجات المرحلة الثالثة من مبادرة دراجتك صحتك بمركز شباب الجزيرة بحضور ممثلى احد البنوك الداعمة للمبادرة .