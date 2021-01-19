شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة للحاصلين على دراجتك صحتك: عاوز اشوفكم فى الجامعة والشارع .,.فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للشباب الحاصلين على الدراجات من مبادرة دراجتك صحتك انه يريد أن يراهم يسيرون بها فى الشوارع وخلال ذهابهم الى الجامعات ، وقال صبحى " عاوز اشوفكم بالدراجة فى الشارع وفى الجامعة لانى انا كمان كنت بعمل كده ".
وتسلم وزارة الشباب والرياضة دراجات المرحلة الثالثة من مبادرة دراجتك صحتك بمركز شباب الجزيرة بحضور ممثلى احد البنوك الداعمة للمبادرة .
وكانت وزارة الشباب والرياضة أطلقت مرحلتين من مبادرة دراجتك صحتك ولاقت اقبالا كبيرا من الشباب ومن المقرر ان تطرح الوزارة دراجات من خلال عده مراحل لمبادرة "دراجتك .. صحتك" فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسه الرياضيه و نشر ثقافه ممارسه الرياضه داخل المجتمع وحرص وزارة الشباب والرياضه على تنفيذ استراتيجيتها مما يجعل من الرياضه اسلوب حياة، اضافه إلى الاثار الإيجابية للدراجات باعتبارها وسيله انتقال اقتصادية مصاحبة للبيئة و تساهم فى تحسين اللياقه البدنية لمستخدميها.
ووقعت وزارة الشباب والرياضة بروتوكول تعاون مع احدى شركات توصيل الطعام فى إطار مبادرة دراجتك صحتك وقام بتوقيع البروتوكول احمد الشيخ ممثلا عن وزارة الرياضة بحضور الدكتور أشرف صبحى وأشرف صالح المدير التنفيذى للوزارة .