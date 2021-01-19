شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي يدافع عن نجله: ماذا فعل ليتم إيقافه وحارس الأهلي كان يستحق الطرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد الشناوي الحكم السابق، أن إلغاء هدف النادي الأهلي في شباك البنك الأهلي خلال المباراة التى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، كان قراراً سليماً من حكم المباراة، وقال الشناوي في تصريحات عبر بنامج "وان تو" مع الإعلامي سيف زاهر: في لعبة الهدف تحديداً لو عكسنا الوضع، وكان المدافع هو لاعب الأهلي، هل كانت الكرة ستحتسب خطأ أم لن تحتسب، الحكم اتخذ قرار وانتظر الفيديو للتأكيد على صحته، وحكم الفيديو رأى أن هناك وثب وعندما ذهب حكم الملعب وجد أن هناك وثب بعد متابعة الفار ولغى الهدف.

أضاف: لا نريد أن نضع الحكم في موقف خاطئ وهذا دور تقنية الفار، بالأمس هدف الإسماعيلي تم إلغاءه في المقاولون بسبب جزء من قدم اللاعب، يا نقبل الفار يا نلغيه، دون أن ننظر للقرارت في صالحنا أو ليست في صالحنا.

واصل: لا أعتقد أن الاتحاد اتخذ قراراً بإيقاف حكم الفار، لان ماذا فعل حكم الفار ليتم إيقافه، هل لأنه استدعى الحكم للتأكد من صحة القراره، بغض النظر عن أن عمرو إبني، كل الحكام أولادي وأعاملهم بهذا الأمر.

استأنف: هناك أندية بتتفائل وتتشائم، وبيقولوا الحكم ده كويس لكن انا مبكسبش على إيده وغيرهولي، ومينفعش اتحاد الكرة يوافق على هذا الأمر طالما أن الحكم لم يخطئ، لكن أصبح لدينا عقيدة ماشية، من أيام ما كنت بحكم.

واختتم: الفيديو لا يتضمن صوت والتصرف لا يتضمن 4 مباريات إيقاف لمحمد الشناوي، ويجب على الحكم أن يوضح هذا الأمر، كان من المفترض أن يقوم الحكم بطرد الشناوي مباشرة، ومائة بالمائة أن الحكم كتب في تقريره أمر يدين حارس الأهلي سواء بالألفاظ التى قالها إلى جانب لمسه بهذا الشكل، ولكن الصورة فقط لا تسمح بإيقاف 4 مباريات، وأقصى شئ إيقاف مباراتين في حالة الأخذ بالفيديو.

وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد، استبعاد الحكم محمد سلامة ميدو وعمرو الشناوى حكم الفيديو من مباريات الأهلي فيما تبقى من الموسم.

وكشف مصدر مسؤول في لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن استبعاد الثنائى من مباريات الأهلي جاء بعد هجوم الإعلام ضدهما عقب لقاء الأهلي مع البنك الأهلي.

وانتهى لقاء الأهلي مع البنك الأهلي بالتعادل السلبي بدون أهداف ضمن الجولة الثامنة من بطولة الدوري.

وشهد اللقاء حالة تحكيمية جدلية بعدما الغى الحكم هدفا سجله أيمن أشرف بسبب خطأ على اللاعب لصالح مدافع البنك الأهلي.