رسميا.. أحمد سليمان يعلن ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-مراسل الخليج 365:

أعلن أحمد سليمان نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، نيته في الترشح لخوض انتخابات اتحاد الكرة المصري على مقعد الرئيس.

وكتب سليمان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إيمانا بالدور الحيوى للرياضة فى حياة الشعب المصري، وما للرياضة من دور فعال فى بناء مصر الحديثة على أسس وقواعد عملية وأخلاقية تتناسب وطموحات الشعب المصرى نحو مستقبل مشرق، وإستنادا إلى تجربتى فى مجال الرياضة، فقد انتويت الترشح على مقعد الرئاسة لانتخابات اتحاد الكرة المصرى، متى اتفق ذلك مع القوانين واللوائح وما تقره الجهة الادارية المختصة فى هذا الشأن".

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عيّن لجنة ثلاثية برئاسة أحمد مجاهد لإدارة اتحاد الكرة المصري بشكل مؤقت لحين موعد إجراء الانتخابات.