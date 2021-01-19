مران الأهلي.. موسيماني يجتمع باللاعبين.. وتقسمية بين 3 مجموعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها الخامسة مساء الخميس المقبل على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة بدوري we المصري.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة مع اللاعبين، قبل انطلاق المران اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين عن أبرز السلبيات والإيجابيات في مباراة الفريق الأخيرة أمام البنك الأهلي.

كما شهدت المحاضرة حديث المدير الفني للفريق عن مباراة الأهلي المقبلة أمام المقاولون العرب والاستعداد لها على النحو الأمثل.

وخاض لاعبو الأهلي جانبا من التدريبات البدنية تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب الأحمال.

وخاض اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية بالكرة وفقرات متنوعة تحت إشراف «رانجواجا» لمدة ٣٠ دقيقة.

وقرر موسيماني خوض اللاعبون تقسيمة قوية بين ثلاث مجموعات على مرمى واحد.

وحرص موسيماني المدير الفني للفريق على تنفيذ جانب من الجمل التكتيكية والفنية، وتوجيه بعض التعليمات للاعبين خلال المران.