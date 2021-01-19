الإنتاج الحربي يوضح لمصراوي حقيقة وجود الحضري في الجهاز الفني لصدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

نفى اللواء أشرف عامر رئيس نادي الإنتاج الحربي ما تردد حول تولي عصام الحضري، حارس الأهلي السابق ومنتخب مصر مهمة تدريب حراس مرمى الفريق ضمن جهاز حمادة صدقي.

وقال عامر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن هناك اجتماع حاليا مع حمادة صدقي المدير الفني الجديد للفريق وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل عقب الاجتماع.

وأضاف أن الحضري لم يكن في جهاز حمادة صدقي الجديد لتدريب حراس الانتاج الحربي.

وقبل ساعات، كشف عامر عن انتهاء مهمة المدرب مختار مختار مع الفريق بناءً على طلب الأخير ولسوء النتائج في آن واحد.

وقال في تصريحات لبرنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد" :"مختار طلب الإعفاء من المسئولية أكثر من مرة، كنا نتمسك به بشدة، لكن الفترة الأخيرة شهدت سوء توفيق رغم المجهود المبذول من المدرب، وعدم تقصيره".

الانتاج الحربي يحتل المركز السابع عشر في جدول الترتيب في الدوري الممتاز بحصد 5 نقاط فقط من 7 مباريات خاضها حتى الآن في المسابقة ليصبح في موقف حرج في انطلاقة الموسم.