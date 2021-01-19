رسميا.. وليد سليمان خارج قائمة الأهلي بكأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إصابة وليد سليمان صانع ألعاب الفريق بتمزق في العضلة الخلفية.

وكشف عبدالحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن الأشعة التي أجراها وليد أثبتت إصابته بتمزق، وسيغيب لمدة لن تقل عن 4 أسابيع.

وأكد مدير الكرة بالأهلي، أنه تأكد غياب وليد سليمان عن المشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية المقررة في قطر مطلع فبراير القادم.

وأوضح عبدالحفيظ أن وليد سليمان سيبدأ تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي تحت إشراف طبيب الفريق، بدءًا من الأربعاء.

وشكا وليد سليمان من إصابة بالعضلة الخلفية قبل مباراة البنك الأهلي، ولكنه بدأ المباراة، قبل أن يستبدل بعد انطلاقة المباراة ب30 دقيقة، لتجدد شكواه من الإصابة.

ويواجه الأهلي، منافسه المقاولون العرب يوم الخميس المقبل، على ملعب السلام وي الأهلي، بالجولة التاسعة لبطولة الدوري.

وينتظر الأهلي قرعة كأس العالم للأندية المقررة في تمام الخامسة مساءً اليوم، لمعرفة طريقه بمونديال الأندية.