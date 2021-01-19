رسميًا.. ميلان يعلن ضم ماندزوكيتش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن نادي ايه سي ميلان الإيطالي، ضم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش إلى صفوف روسونيري في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

وعبر موقعه الالكتروني، أصدر ميلان بيانًا رسميًا جاء فيه: " يسر نادي إيه سي ميلان الإعلان عن توقيع ماريو ماندزوكيتش".

وأضاف: "اتفق النادي والمهاجم على صفقة حتى نهاية الموسم الحالي مع خيار تمديد العقد للموسم التالي".

ورحل ماندزوكيتش عن صفوف يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 19/20، لينتقل إلى صفوف الدحيل القطري في صفقة انتقال حر.

جدير بالذكر أن آخر مباراة رسمية خاضها الكرواتي كانت بقميص الدحيل في شهر مارس 2020.