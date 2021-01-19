بالفيديو.. رسالة مؤثرة من هنداوي للاعبي مصر بعد الخسارة أمام السويد

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص كريم هنداوي حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد على تجميع اللاعبين بعد الخسارة من السويد في بطولة العالم وتوجيه رسالة تحفيزية لهم.

وخسر المنتخب المصري المباراة التي جمعته مع نظيره السويدي بنتيجة 24-23 في إطار مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السابعة لبطولة العالم لكرة اليد.

المنتخب المصري أنهي الشوط الأول من اللقاء متفوقًا بفارق ثلاثة أهداف وبنتيجة 12-9، لكن الشوط الثاني شهد دقائق من عدم التركيز والتي أدت لعودة السويد.

وبهذه النتيجة يكون منتخب مصر قد تواجد في المركز الثاني بالمجموعة برصيد أربع نقاط، خلف السويد بست نقاط، ثم مقدونيا ثالث الترتيب بنقطتين وأخيرًا تشيلي بدون رصيد.

وألقى هنداوي على زملائه كلمات مؤثرة وتحفيزية بعد نهاية اللقاء، حيث قال:" الحمد ما فيش نصيب كل ده خير ".

وأضاف:" نركز في اللي جاي وباذن الله ربنا هيكرمنا.. تحيا مصر".

وتأهل منتخب مصر إلى الدور الرئيسي من البطولة برصيد نقطتين، بينما ستمتلك السويد أربع نقاط، ومقدونيا بدون رصيد، إلى جانب روسيا، بيلاروسيا وسلوفينيا.