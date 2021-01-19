أحمد حسن: الشناوي أكد لي أنه لم يقصد الإساءة للحكم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشف أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، كواليس الحوار الذي دار بينه وبين محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بعد واقعة حكم مباراة الفريق الأحمر ضد البنك الأهلي بدوري we المصري.

وتعرض محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، للإيقاف 4 مباريات بجانب تغريمه 20 ألف جنيه من قبل اتحاد الكرة المصري بداعي التصرف "غير الرياضي" تجاه حكم مباراة فريقه ضد البنك الأهلي عقب التعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري we المصري.

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قال حسن: " تحدثت مع الشناوي وأكد لي أنه لم يقصد الإساءة لحكم المباراة وكان يريد إمكال حواره معه فقط".

وأضاف: "عدم تطبيق اللوائح بشكل صارم ومستمر هو سبب حالة الجدل الحالية في واقعة الشناوي، وإذا اخطأ فيجب أن يعاقب ولكن يجب المساواة بين الجميع".

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة.