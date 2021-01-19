شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب مصر لليد: الخسارة أمام السويد محبطة.. زين رائع والأحمر لا يدافع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز منتخب السويد على المنتخب المصري أمس بنتيجة 24-23، في المواجهة الثالثة والأخيرة في الدور الأول لكأس العالم لليد.

وعلى الرغم من قوة المنافسة إلا أن المباراة شهدت تألق لحارس المرمى المصري كريم هنداوي، الذي تصدى للعديد من الكرات الصعبة من الخصم.

وقال الإسباني روبرتو باروندو جارسيا، المدير الفني لمنتخب مصر، في المؤتمر الصحفي:"الخسارة بهدف واحد أمام السويد محبطة لأي فريق، خاصة أننا كنا الأقرب للفوز طوال المباراة"، مشددًا على أن الفريق يملك العديد من عناصر الشباب التي لا تتمتع بخبرات كبيرة، واستكمل:"هدفنا بناء فريق لديه شباب نعلم أنه سيكتسب الخبرات مع الوقت".

ودافع مدرب الفراعنة عن علي زين بعض الانتقادات التي تعرض لها على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً:"علي زين لاعب مهم في صفوف المنتخب، لم يكن موفقًا اليوم على المستوى الهجومي، ولكنه في المقابل قدم أداءًا رائعًا على مستوى الدفاع".

ورد جارسيا على سؤال غياب أحمد الأحمر قائد منتخب مصر عن المشاركة قائلاً:"الأحمر لاعب رائع هجوميًا، لكنه لا يجيد الدفاع، لذلك كان من الصعب استبدال ثنائي هجومي خلال عودتنا للدفاع خاصة أننا كنا نضطر لتبديل محمد ممدوح هاشم في الدفاع، هذا الأمر كان سيكلفنا أهدافا كثيرة خاصة وأن منتخب السويد يعتمد على الهجوم الخاطف".

ومن جانبه قال إبراهيم المصري لاعب منتخب الفراعنة:"إن غياب التركيز في الشوط الثاني وإضاعة العديد من الفرص تسبب في الخسارة أمام السويد".

ويرى المصري أن المنتخب الوطني سيغلق صفحة الهزيمة، خاصة أن لديه ثلاث مواجهات حاسمة في الدور الرئيسي أمام الاتحاد الروسي وبيلاروسيا وسلوفينيا.

وعلى الجانب الآخر أعرب مدرب السويد جلين سولبرج،عن سعادته بالتأهل بالعلامة الكاملة إلى الدور الرئيسي وفي رصيده 4 نقاط.

وقال المدرب النرويجي في المؤتمر الصحفي:"قدمنا مباراة دفاعية كبيرة خاصة في الشوط الثاني، واستطعنا التغلب على القوة البدنية لعناصر المنتخب المصري".

وأوضح: "المواجهات القادمة لن تكون سهلة، كافة فرق البطولة فرق قوية وتستحق الاحترام، ولكن أرى أن منتخب فرنسا وكرواتيا أفضل منتخبات البطولة حتى الآن، سنركز على المباريات الثلاث القادمة، وسنأخذ الأمور بخطوات تدريجية".

من جانبه قال أندرياس باليكا حارس مرمى منتخب السويد:"إن اللعب كفريق واحد والتركيز في الجانب الدفاعي ومن ثم الهجوم الخاطف كان سببًا رئيسيًا في تحقيق الفوز".

وأوضح:"منتخب مصر تراجع بدنيًا في الشوط الثاني، وهو الأمر الذي قمنا باستغلاله من أجل حسم اللقاء لصالحنا".

ويذكر أن مصر تستضيف البطولة في الفترة من 13-31 يناير الجاري، بمشاركة 32 منتخب من كافة أنحاء العالم.