الغرفة الخشبية سر تفوق فتى الكاراتيه



الشارقة: ضمياء فالح

حول جيريمي والد الطفل توم كيلمز (12 عاماً) بمساعدة شقيقه تيم موهبة ابنه في الكاراتيه لحقيقة، عندما بنى له غرفة من الخشب في حديقة المنزل الخلفية في فوردنجبريدج هامشير البريطانية، بعد سريان الحجر المنزلي وحرمانه من التدريب، واستغرق بناء الغرفة من والد توم وعمه شهرين من العمل، وتكلفت 3 آلاف إسترليني؛ ليحقق الطفل النجاح في بطولات دولية، وليصبح المصنف رقم 2 عالمياً في فئة دون الـ13 عاماً.

وحصل والد توم أستاذ الموسيقى على استشارة مجانية من شقيقه الثالث المهندس أندي لبناء الغرفة بارتفاع 20 قدماً وعرض 16 قدماً، وشارك فتى الكاراتيه في أكثر من 20 بطولة «أونلاين» تعرف بـ«E-Competitiones» أمام أفضل اللاعبين.

وبدأ توم ممارسة الكاراتيه بسن الـ5، وبدأ بالمنافسة الفعلية في سن التاسعة، وفاز حتى الآن بـ20 ميدالية ذهبية، و8 فضية، و11 برونزية، تحت إشراف مدربه شون لانهام في أكاديمية «سترينجث» للفنون القتالية، وبدأ توم أيضاً دروساً أونلاين مع بطل الكومنولث 3 مرات السابق جوناثان موترام، ويتطلع للمشاركة في بطولة العالم للكاراتيه في رومانيا هذا العام، وعلق: «غرفتي رائعة، ويمكنني المشاركة في البطولات الدولية من حديقة منزلي، ممتن جداً لوالدي على هذه الفكرة، ولولاهما لما حققت النجاح.

أتطلع للمشاركة في مونديال رومانيا هذا العام، وربما الأولمبياد مستقبلاً»، وقالت عائلة توم إنهم وفروا مئات الجنيهات من سعر البنزين؛ إذ لم يعودوا يقطعون 190 كيلومتراً للذهاب للمركز المتخصص في لندن، وعلقت والدته آن كيلمز مدرسة اللغات: «بدأنا العمل في بناء الغرفة بعد إصابة زوجي بمتلازمة التعب المزمن، وجاء الحجر المنزلي ليمنحنا أفضل سبب لبنائها، السفر للمشاركة في البطولات مكلف جداً، لكن مشاركته من الغرفة صنعت الفارق».