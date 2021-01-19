شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية سلمية لقضية «واجاثا كريستي» قريباً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

ستعقد كولين زوجة النجم الإنجليزي واين روني أيقونة مانشستر يونايتد ومدرب ديربي كاونتي حالياً جلسة عبر تطبيق «زووم» للتصالح مع غريمتها ريبيكاه زوجة نجم ليستر سيتي جيمي فاردي وتفادي وصول القضية التي أطلق عليها «واجاثا كريستي» للمحكمة العليا، وسيدير وسيط الجلسة بين كولين وريبيكاه بعدما منعت لوائح كورونا عقد اجتماع فعلي وسط مخاوف من عدم نجاح الصلح لأن ريبيكاه مصرة على براءتها وتبحث عن تعويض بمليون استرليني نظير تشويه سمعتها وكولين متمسكة بأن غريمتها هي التي سربت أخبارها للصحف الصفراء.

وقال بيان للمحكمة التي تنظر في القضية أن كولين استعانت بفريق من المستشارين لإصدار بيانها الذي اتهمت فيه ريبيكاه ما يعني وجود تخطيط مسبق للإيقاع بها، وأن أخبار كولين ربما سربها شخص من محيط عائلة روني، وأمرت المحكمة بعد سلسلة من الجلسات التي حضرها ممثلو كولين وريبيكاه في نوفمبر دفع كولين مبلغ 23 ألف استرليني نظير الأتعاب القانونية لريبيكاه.