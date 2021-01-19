شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لم يشهر الحكم أى بطاقات فى وجه محمد الشناوى بعد مسك اليد؟..اتحاد الكرة يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة، سبب عدم إشهار الحكم محمد سلامة ميدو الذى أدار مباراة الأهلى والبنك الأهلى الأخيرة بالدورى البطاقة الصفراء أو الحمراء فى وجه محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأحمر بعدما قام الأخير بمسك يد الحكم وفقا لما جاء فى تقرير الحكم عقب نهاية المباراة بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنهم فتحوا تحقيقا مع الحكم فى هذه الواقعة، وكشف عن أنه لم يشهر أى بطاقات فى وجه الحارس لسببين، أولا: أن الحارس أمسك بيده بالفعل لكنه لم يكن بدافع الاعتداء عليه وانما لرغبته فى التحدث مع الحكم بعدما أدار ظهره للحارس الذى قال للحكم :" أنا بأكلمك يا كابتن بص لى".

وتابع مسئولو الجبلاية أن السبب الثانى وفقا لأقوال الحكم أن الأجواء كانت مشحونة بعد المباراة وانتهائها بالتعادل السلبى لذا فضل الخروج لبر الأمان ثم كتابة واقعة مسك اليد فى تقريره للجنة الحكام.

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم إيقاف محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى 4 مباريات وغرامة مالية 20 ألف جنيه وذلك لسلوكه غير الرياضى تجاه حكم مباراة فريقه أمام البنك الأهلى، وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد، استبعاد الحكم محمد سلامة ميدو وعمرو الشناوى حكم الفيديو من مباريات الأهلي فيما تبقى من الموسم.