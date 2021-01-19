شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة توفر شقة وفرصة عمل فى مركز الشباب لبائع الميداليات ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استجاب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لطلب عصام ناصف بطل العاب القوى السابق للمعاقين ووفر له محل سكن بدلا من الغرفة الصغيرة وكذلك توفير فرصة عمل فى مركز شباب كفر ديما بالغربية ، جاء ذلك خلال الجلسة التى جمعت الوزير مع اللاعب استجابة لما نشره الخليج 365.

وقال ناصف، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه يعيش فى غرفة ولا يجد الإيجار الشهرى لها وكان فى البداية يعمل فى المعمار وحمل الطوب ومواد البناء، لكن مع الوقت ومع صعوبات الحياة بالإضافة إلى أن لديه 3 بنات فى مراحل تعليم مختلفة.

وعقد وزير الرياضة جلسة مع اللاعب وجاءت بعد ساعات من نشر قصته على الخليج 365، واستجاب الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، للكابتن عصام عبد الناصف، ابن قرية كفر ديما، التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظه الغربية، الذى ضاق به الحال وأصبح مهددا بالطرد من غرفة يعيش فيها هو وأسرته، لعدم قدرته على دفع الإيجار.