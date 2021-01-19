شكرا لقرائتكم خبر عن " انت بصيت على الفار يا كابتن".. الصقر يكشف حوار الشناوي وحكم مباراة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد حسن نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن كواليس الحوار الذى دار بين محمد الشناوي وحكم مباراة البنك الأهلي، والذى تسبب في عقوبة إيقاف 4 مباريات لحارس النادي الأهلي، وقال الصقر عبر برنامج "بى أون تايم" مع الإعلامي كريم رمزي: لا أعرف اللائحة بالضبط، ولكن طالما هناك حالات مشابهة مثل رمضان صبحي، لماذا اتخذت قرار في حالة الشناوي بهذا الشكل ولم تتخذ قرار في حالة سابقة".

أضاف: تحدثت بالأمس مع محمد الشناوي وهو من اللاعبين الذين لا يدخلون في مشادات هو راح للحكم بيقوله على كرة فيها لمسة يد "فبيقوله يا كابتن انت بصيت على الفار، والحكم مشي فكنت بلفت انتباهه عايز اقوله يا كابتن انا بكلمك لكن مكانش فيه أي نوع من التعدي".

واصل: اللائحة يجب أن تطبق على جميع الحالات لكن لا تبطق على حالة وتعمل نفسنا مش واخدين بالنا في حالات أخرى، إذا الشناوي أو غيره أخطأ يعاقب، لكن هناك حالات مشابهة كثيراً وتم التغاضي عنها، وتوقفت عند هذه الحالة، الأهلي سيقدم تظلم وأعتقد أنه سيتم تخفيض العقوبة لمباراتين، والغرامة الموجودة.

استكمل: لا أحب المحاسبة بالقطعة، الأهلي عمره مااعتمد على هذا الأسلوب، وارد أن تتعرض لتعادلات، وعمر الأهلي ما هيمشي كويس على طول، ولكن أرى هذا وضع طبعي أن يحدث، أخاف على الأهلي عندما يكون الأداء سئ ولكن في المباراة الماضية الفريق كانت أمامه فرص كبيرة جداً للتسجيل لكن لم تستغل.

زاد: والتر بواليا لاعب جيد جداً ولديه إمكانيات وسيفيد النادي، وأداءه أمام المرمى جيد ولكن ينقصه التوفيق، لديه سرعات ومزايا، وبمجرد أن يبدأ إحراز الأهداف سيحصل على ثقة.

واختتم: أي لاعب عنده نية الاحتراف لازم يمشي، نفسنا نشوف لاعيبة في الدوريات الأوروبية ولكن أنصح مصطفى محمد بالتركيز مع الزمالك بعد غلق الملف، هو لاعب جيد، ولديه طموح زي ما كان عندنا كلنا، والطموح الذى لديه لا يقل عن محمد صلاح، ولكنه يحتاج للتركيز لأن طول ما هو في الملعب هيجيله عروض وإذا ابتعد لن يتلقى عروضاً.