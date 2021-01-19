شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لفريق الزمالك أمام الجونة في مباراة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الزمالك اليوم نظيره الجونة في المباراة المقامة في الخامسة عصرا ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدورى، والذي سيقام علي ملعب بتروسبورت ، ويبحث الزمالك في مباراة اليوم لانتزاع صدارة الدورى بعد تعثر الأهلي المنافس المباشر للزمالك علي لقب الدورى، امام البنك الأهلي بعد تعادل الفريقين سلبيا أول أمس.

البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأبيض استقر علي التشكيل الذي يخوض به مباراة اليوم والذي يشهد تغيير واحد فقط ، حيث يدرس البرتغالي جايمي باتشيكو عودة عمر السعيد لقيادة الهجوم ، بعدما شارك المغربي اشرف بن شرقي في مركز المهاجم الصريح في مباراة المصري التي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.

ومن المتوقع ان يدفع بتشكيل بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم امام – محمد عبد الغني – الونش – أحمد فتوح

خط الوسط : امام عاشور – طارق حامد

خط الهجوم : اشرف بن شرقي – يوسف أوباما – احمد سيد زيزو – مصطفى محمد

واختتم الزمالك تدريباته ظهر أمس الإثنين استعدادا لمواجهة الجونة، وعقد البرتغالي جيمي باتشيكو جلسة مع اللاعبين على هامش المران الجماعي في حضور عبد الحليم علي مدير الكرة، للحديث حول مباراة الجونة، وأدى لاعبو الفريق مرانا خفيفا لتفادي تعرضهم للإجهاد، والذي شهد تنفيذ بعض الجمل الفنية التي يسعى المدير الفني لتنفيذها.