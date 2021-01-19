شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: الحكم أخطأ بعدم معاقبة الشناوى.. وكتب فى تقريره واقعة "مسك اليد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن الحكم محمد سلامة ميدو الذى أدار مباراة الأهلى والبنك الأهلى فى الدورى المصرى أخطأ بعدم إشهار البطاقة الصفراء أو الحمراء بعد واقعة "مسك يده" عقب نهاية المباراة، وأوضح مسئولو الجبلاية أن الحكم كتب فى تقريره أن محمد الشناوى حارس الأهلى أمسك بيده اعتراضا على قراراته التحكيمية عقب المباراة وقال الحارس أيضا أثناء مسك اليد "أنا باتكلم معاك يا كابتن بُص لى".

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم إيقاف محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى 4 مباريات وغرامة مالية 20 ألف جنيه وذلك لسلوكه غير الرياضى تجاه حكم مباراة فريقه أمام البنك الأهلى، وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد، استبعاد الحكم محمد سلامة ميدو وعمرو الشناوى حكم الفيديو من مباريات الأهلي فيما تبقى من الموسم.