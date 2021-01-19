شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختبر "عضلات" كريم نيدفيد قبل المشاركة فى التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى كريم نيدفيد لاعب الأهلي قياسات للعضلات خلال الأيام القليلة الماضية تمهيداً لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات المقبلة حال جاهزيته وتعافيه تماماً من الإصابات المُتتالية التى تعرض لها مؤخراً وحرمته من الملاعب أكثر من 18 شهراً.

وخضع نيدفيد لقياسات بدنية للعضلات بمعرفة الجهاز الطبي وسيُحدد الجهاز الفني موقف اللاعب من التدريبات خلال الأيام المقبلة.

وكان كريم نيدفيد قد أجرى عملية جراحية في إحدى أصابع القدم خلال الفترة الماضية وتعافي منها للشفاء، وفي هذا الشأن، كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، عن أن الجراحة التي أجراها نيدفيد هي نفس الجراحة التي أجراها حسين الشحات لاعب الفريق مؤخراً وغاب بسبها عن الملاعب قرابة الـ20 يوماً قبل أن يعود للمباريات مؤخراً، موضحاً أن كريم نيدفيد اقترب من العودة لتدريبات الأهلي بعدما تماثل للشفاء من إصابته الأخيرة التي كانت عبارة عن جراحة في الركبة.

وقال عبد الحفيظ، إن كريم نيدفيد بات قريباً من المشاركة في التدريبات الجماعية بعدما إدى خلال الفترة الماضية برنامج تأهيلي للتعافي من جراحات الركبة وسيكون قادراً على المشاركة في التدريبات الجماعية نهاية يناير الجاري أو في فبراير المقبل.

وأجركريم نيدفيد، جراحة أولى في غضروف الركبة خلال شهر أبريل 2019 كانت عبارة عن خياطة غضروف الركبة تحت إشراف طبيب ألماني ثم تم اكتشاف وجود رشح في الركبة بعد 3 أشهر من إجراء العملية الجراحية.

واكتشف مسئولو الأهلي وجود التهاب في الغشاء الزلالي بالركبة بسبب التسرع في تأهيل اللاعب بأحد مراكز التأهيل بألمانيا، ليُجري بعدها الطبيب الألماني عملية إزالة الغشاء الزلالي بعدها بعدة أشهر ، ولم يتوقف رشح الركبة لدى كريم نيدفيد بعد إجراء العملية الجراحية الثانية، ليتجه بعدها مسئولو الأهلي إلى خبير ألماني آخر، والذي اكتشف بدوره وجود أزمة في خياطة غضروف الركبة فأجرى جراحة ثالثة في فبراير الماضي من أجل خياطة غضروف الركبة .

وبعدما خاض كريم نيدفيد طوال لفترة الماضية برنامج تأهيلي طويل إقترب من العودة للتدريبات الجماعية لكن اللاعب أجرى منذ فترة بسيطة جراحة رابعة في أحد أصابع القدم لكنها بسيطة هذه المرة وسيكون قادراً على العودة للتدريبات خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على أقصى تقدير.