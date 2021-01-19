شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة : القرار فى واقعة سيدات الجزيرة خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن التحقيقات بشأن الصور المتداولة فى نادى الجزيرة ، سيتم الانتهاء منها خلال الساعات القليلة المقبلة خاصة وأن الموضوع تحول إلى قضية رأى عام.

وقال صبحى فى تصريحات خاصة أن لجنة التحقيق التى شكلتها الوزارة معها لجنة أخرى شكلها النادى ومن المقرر أن يصدر القرار بنتيجة التحقيق فى أقرب وقت وبالأرجح خلال ساعات قليلة من اليوم .

وأضاف وزير الرياضة أنه طالب اللجنة المكلفة بالتحقيق وكذلك لجنة نادى الجزيرة بسرعة إنهاء التحقيقات لإتخاذ القرار المناسب في هذه الأزمة فى ظل حرص الوزارة على المنشأت الرياضية والأهداف التى تسعى إليها .