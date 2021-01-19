شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. جمال حمزة يصفع ريكاردو "بالقلم" بسبب الانفعال عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف جمال حمزة نجم الزمالك السابق، تفاصيل واقعة ضرب اللاعب البرازيلي ريكاردو في عام 2008 بـ "القلم" على وجه، مؤكدا أن المشادة بدأت في أرض الملعب في مباراة فريقه ضد غزل المحلة.

تابع: "كنا نخوض المباراة فى المحلة وأثناء المباراة وريكاردو بجانبي فمررت الكرة إلى لاعب آخر ورأيته منفعلا لعدم تمرير الكرة له فاندهشت، لم أعلم أنه كان ينفعل علي، فسألته هل تتحدث إلي أو تنفعل علي، فأجاب، نعم ، فصفعته على وجهه كما ظهر للجميع سواء فى المباراة أو التلفاز".

وقال: "المشادة استمرت حتى فى غرف خلع الملابس، وكل اللاعبين أبرحوه ضربا، ولكن المدير الفني وقف بجوار ريكاردو وتم فرض عقوبة عليه وعليا"، مؤكدا أنه كان من الضروري صفع ريكاردو، واللاعب المحترم الكل يحبه ويحترمه، ولو تجاوزت، ولكن استمر معانا والموضوع انتهي فى الآخر انفعال ملعب".