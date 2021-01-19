شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى يشارك في تدريبات سموحة اليوم استعدادا لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك مصطفى فتحى الوافد الجديد لسموحة على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور قادما من الزمالك فى التدريبات الجماعية لفريقه الجديد لأول مرة ، بعدما خضع لبرنامج بدنى لرفع معدل اللياقة البدنية له تمهيدا للدفع به فى المباريات القادمة، خاصة وأن الجهاز الفنى بقيادة أحمد سامى يعول عليه الكثير فى تحسن الأداء خلال الفترة المقبلة ، فى إطار استعدادات الفريق لمواجهة بيراميدز فى الجولة التاسعة للدورى يوم الجمعة المقبل باستاد الإسكندرية .

ويأمل أحمد سامى فى انخراط مصطفى فتحى فى التدريبات الجماعية سريعا مع لاعبيه فى ظل الحاجة الماسة لجهوده حتى يكون أكبر تعويض عن رحيل ناصر ماهر للأهلى والذى يبحث المدير الفنى عن بديل له خلال الفترة الماضية ووجد ضالته فى استعارة صانع ألعاب الزمالك

ويبحث أحمد سامى عن حل لأزمة العقم التهديفى التى صاحبت اللاعبين خلال مباريات الجولات الماضية فى الدورى وعدم قدرة اللاعبين على ترجمة الفرص المتاحة لهم إلى أهداف رغم جهود المدرب فى خلق هذه الفرص من الجمل التكتيكية التى ينفذها خلال المباريات.

ويأمل المدير الفنى لفريق سموحه فى قيام الإدارة بإنهاء بعض الصفقات التى طلبها خلال الفترة الماضية قبل غلق باب القيد الشتوى ، بعدما أثبتت المباريات الماضية عدم توافر البديل المناسب فى الفريق.