شكرا لقرائتكم خبر عن بائع الميداليات يطلب من وزير الرياضة سكن ودخل ثابت.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عصام عبد الناصف بطل ألعاب القوى السابق للمعاقين أنه سيطلب من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة توفير سكن له بالإضافة إلى دخل ثابت يوفر له مصاريف الحياة.

وقال ناصف، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه يعيش فى غرفة ولا يجد الإيجار الشهرى لها وكان فى البداية يعمل فى المعمار وحمل الطوب ومواد البناء، لكن مع الوقت ومع صعوبات الحياة بالإضافة إلى أن لديه 3 بنات فى مراحل تعليم مختلفة.

ومن المقرر أن يعقد وزير الرياضة جلسة مع اللاعب، بعد قليل، وجاءت بعد ساعات من نشر قصته على الخليج 365، واستجاب الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، للكابتن عصام عبد الناصف، ابن قرية كفر ديما، التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظه الغربية، الذى ضاق به الحال وأصبح مهددا بالطرد من غرفة يعيش فيها هو وأسرته، لعدم قدرته على دفع الإيجار، مشيراً إلى أنه تلقى اتصالاً من مكتب وزير الشباب والرياضة للحضور غداً لمقابلة الدكتور أشرف صبحى لبحث دعمه.