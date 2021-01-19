شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجي: وصول الأهلي لمونديال الأندية كان أمر روتيني وجوزية كان بيحسب كل حاجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى فريق سموحة حالياً والأهلي سابقاً، ذكريات تواجده مع النادي الأهلي خلال مشاركته في كأس العالم للأندية في فترة سابقة، وقال ناجي في تصريحات عبر برنامج "بي أون تايم" شاركت في عدة نسخ مع الأهلي بمونديال الأندية، الأجواء مختلفة وعالمية، وخاصة أن المرات التى شاركت بها كانت في اليابان، ونتمنى أن النسخة المنتظرة تكون على نفس المستوى، الأهلي قدم مستوى رائع في أول مشاركة بكأس العالم للأندية وكان يستحق مركز أفضل وقدمنا مباريات طيبة ولكن لم يحالفنا التوفيق.

أضاف: جوزية كان بيبقى حاسب كل حاجة لمباريات المونديال، كان لدينا مجموعة لاعبين على مستوى عالي جداً، ووصولنا لكأس العالم كان أمر روتيني وطبيعي للغاية في تلك الفترة.

استكمل: الأهلي لديه فريق جيد هذا الموسم، من المهم اجتياز المباراة الأولى، وأتمنى أن تكون في المتناول للتأهل للأدوار المقبلة.

استكمل: محمد الشناوي أعتبره أفضل محترف بالنسبة لي، من خلال مشاركته حتى مع المنتخب في أفريقيا والمونديال، هو حافظ على ما كان لديه من إمكانيات وأضاف إليه المثير، وبالتأكيد المدرب لديه بصمة على أدائه.

زاد: الهاني سليمان يقدم أداء طيب والأخطاء قليلة، ولدينا مجموعة حراس ممتازة، وليس لدينا قلق في هذا المركز، وطريقة الهاني سليمان في التدريب فكرتني بعصام الحضري بفضل التزامه الشديد.

واختتم: هناك عدد حراس مميزين في مصر، حوال 7 أو 8 حراس مستواهم جيد، وهذا يتيح الفرصة لوجود بائل في المنتخب.