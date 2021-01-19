شكرا لقرائتكم خبر عن 12 خطأ بالفيديو ضمن احتجاج مصر على حكم مباراة السويد فى مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد اتحاد كرة اليد على عدة محاور فى شكواه ضد الحكم النرويجى الذى أدار لقاء المنتخب أمام السويد التى خسرها الفراعنة 24-23 فى آخر لقاءات الدور الأول بمونديال اليد، حيث أكد أن الحكم أوروبى من الدول "الاسكندنافية" التى تنتمى إليها السويد وهو أمر ليس مقبولا.

كما أن الحكم النرويجى أدار آخر مباراة للمنتخب السويدى أمام مقدونيا، وهو ما تعجب منه الجميع، بالإضافة لكون مدرب السويد نرويجيا وهو أمر كان لابد وضعه فى الاعتبار.

وشعر منتخبنا بالظلم خلال المباراة، خاصة أن الحكم لم يوفر لهم الحماية الكافية رغم تقدمنا فى الشوط الأول بفارق ثلاثة أهداف لينهى الشوط الأول بنتيجة 12/9.

وأكد مصدر باتحاد اليد أن الأخطاء التى تضمنها الاحتجاج بالفيديو هى:

- خط اللعب السلبى غير موحد بين الفريقين

- فاولات عكسية على يحيى خالد وزين .. والدرع فى آخر الشوط الثانى

- فاول حجز على وسام فى الدقيقة 52 كارثى لمجرد عكس الكرة

- طرد المصرى فى الدقيقة 34

- طرد بكار فى الدقيقة 34.5

- عدم طرد لاعب السويد الدقيقة 49.53 رغم أنها نفس الحالة إلى طرد بكار

- حجز كارثى تغاضى عنه وتسبب فى ضربة جزاء الدقيقة 43.52

- دخول أحد لاعبى السويد منطقه المرمى أثناء التمرير للجناح الدقيقة 45.44

- الكثير من الصفارات لفاولات عدم إعطاء فرصة للتسجيل

- الكثير من مسك فانلات المنتخب المصرى دون أى تحذير

- الكثير من الدفع مع فرد الذراعين دون أى عقوبة للسويد