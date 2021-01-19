شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سيراميكا: أراهن على عودة صالح جمعة ولم أهتم بالفوز على الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هيثم شعبان مدرب فريق سيراميكا، أنه لم يكن مهتماً بالفوز على الأهلي أو بيراميدز، بقدر ما كان مهتماً بتقديم مباراة كبيرة أمام كلا الفريقين، وقال شعبان في تصريحات عبر برنامج "بى أون تايم" : نسعى لتقديم كرة جيدة، النتائج مرضية إلى حد ما، وكان هناك مباريات لم نكن نستحق خسارة نقاطها، ولكن قدر الله وما شاء فعل، لم نخوض موسم إعداد، وحضرنا الفريق في فترة بسيطة وكنا نسعى لخلق حالة من التجانس من خلال المباريات الرسمية وهذا كان أمر صعب جداً.

أضاف: الناس دائماً كانت تقول أنه ليس لدينا خبرات لإدارة المباريات الكبيرة، ولكن هذا غير صحيح، أعمل منذ 21 عاماً بالمجال ودربت الكثير من اللاعبين، ولا توجد فوارق بين لاعبي الدوري المصري، باستثناء الرغبة والتوجه داخل النادي.

واصل: اختياراتنا كانت للاعبين لديهم خبرات وقدرة على خوض المباريات الكبرى دون تحفظ، نلعب المباراة بشكل طبيعي حتى يكون الأداء مرضي لنا، وهذا ظهر في مباراة الأهلي، لو كان لدينا تجانس أكثر كان من الممكن أن تتغير النتائج تماماً، الأهلي نادي كبير وفريقه لديه تجانس وكذلك بيراميدز، ولذلك في الدور الثاني ننتظر مردود فني أكثر، لا يهمني كثيراً أن أخسر المباراة أمام الأهلي ولكن يهمني أن أقدم مباراة جيدة، ليه أقفل الجيم وأخرج بشكل سئ.

استكمل: قررنا أن نضم مهاجم ذو مواصفات ذكية في يناير من حيث القدرات الفنية والشخصية القوية، وينسجم معنا بشكل سريع، ووقع الاختيار على أحمد ياسر ريان.

وعن تأخر مشاركة صالح جمعة قال مدرب سيراميكا: أنا السبب الرئيسي في تأخير دور صالح، سألته فور انضمامه بقالك قد ايه ما بتتمرنش قال بقالي أسبوعين، ولكنه تعرض لإصابة وكنا مستعجلين عليه ولم يخض فترة تأهيل مناسبة، ولذلك غاب من جديد، وشارك معنا أمام البنك الأهلي وحققنا ثلاث نقاط مهمة، هو الآن تم شفاءه وفي مرحلة الإعداد البدني ولا نريد الاستعجال عليه حتى لا يتعرض للإصابة مجدداً، ومتأكد مليون في المائة بأنه سيكون إضافة قوية للدوري المصري.

واختتم: محمد إبراهيم اقترب كثيراً من منتخب مصر، ولم أرى لاعب احترافي بهذا الشكل، لعبنا مباريات مضغوطة مع فرق كبيرة جداً ومع ذلك لعب الـ 90 دقيقة في تلك المباريات وبذل مجهود غير طبيعي.