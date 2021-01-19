شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: فى واقعة الشناوي لا يحق للمسابقات الأخذ بفيديو المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة السابق، أن لجنة المسابقات لا يحق لها الأخذ بأشرطة الفيديو في واقعة حدثت بين حكم المباراة وأحد اللاعبين، وإنما بتقرير الحكم فقط، وقال عامر حسين عبر برنامج "بى أون تايم" مع الإعلامي كريم رمزي: موضوع إيقاف الشناوي يحتاج لتفسير من داخل اللجنة، فإذا كان الحكم كتب في تقريره فالعقوبة مناسبة بالإيقاف 4 مباريات، لكن في حالة عدم إشهار الحكم انذار أو طرد يجب أن يتم فتح التحقيق ونستمع للجنة الحكام عن مبرراتها، حتى لا نظلم أحد.

أضاف: لا يجوز الأخذ في هذه الواقعة بالفيديو في حالة لم يسجلها الحكم في تقريره، نأخذ بالفيديو فقط في الحالات التى يسجلها الحكم خاصة إذا كانت الواقعة مرتبطة بالحكم مباشرة، أما في حالة الاشتباكات بين اللاعبين وبعضهم يتم الأخذ بلقطات الفيديو، الحكم يجب أن يفسر لماذا لم يشهر البطاقة الصفراء أو الحمراء للشناوي، ويجب أن يكون هناك تحقيق.

واصل: كان في واقعة لعمرو زكي أحدثت مشكلة، تم الأخذ بلغة الشفايف باعتباره أخطأ في أحد الأشخاص، وبعد الرجوع للجنة الحكام تبين أن هذا الأمر قد يكون ظالماً للاعب ولذلك قمت بحذفها من اللائحة.

استكمل: حدثت واقعة لأحد الحكام في مباراة المصري والزمالك، والحكم قال أنه تعرض لضغوط، وقال هذا بعد يومين أو ثلاثة من المباراة، ولذلك تم وضع بند أن الحكم في حالة تعرضه لضغوط يقوم بإبلاغ المراقب ويكمل المراقب المباراة بدلاً منه.

أردف: الضغوط موجودة دائماً لكن لا يجوز في لجنة المسابقات التى تعمل بتقارير رسمية أن تتأثر بها، أنا 10 سنوات لم يتغير لي قرار واحد سواء في لجنة المسابقات أو الاستئناف، وعمري ما استمعت للضغوط أو السوشيال ميديا.

زاد عامر حسين: حياتي كلها في كرة القدم، وأنا الآن في اتحاد الكرة بفرع الإسكندرية، ومازلت في الأجواء، الذى يتولى مسئولية عليه أن يكون على علم بكل الضغوط ولديه طريقة للتعامل معها، وفي النهاية التاريخ هو من سيحكم ولي الشرف أنني عملت 10 سنوات بلجنة المسابقات وراضي عن جميع القرارات التى اتخذتها.

أضاف: الفترة الماضية كان هناك الكثير من الكلام بعد أصعب دوري في تاريخ الكرة المصرية، من حيث المواعيد والمنافسة، خاصة مع الثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز، والثلاثة لديهم قوة إعلامية كبيرة، وبالتالى يمارسون ضغوط كبيرة على الاتحاد.

واختتم: أوضحت لجميع الأندية قبل بداية موسم 2018، أن الموسم سيمتد لما بعد أمم أفريقيا، وتبقى 4 مباريات فقط، وخرج المهندس فرج عامر والمستشار مرتضى وقالوا أن الدوري لن يكتمل، وأخذت الأمر تحدي ونجحت في هذا، وقلت أن نمنح الفرصة للشباب، وفي موسم ونصف قدموا أداء طيب، لا أمانع العودة للجنة المسابقات، أعمل في أي وقت اذا كانت الأجواء مناسبة.