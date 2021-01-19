شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات على ردار ثلاثة أندية إمارتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال ملف رحيل حسين لاعب الأهلي عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية يفرض نفسه على سطح الأحداث الكروية في النادي خاصة بعد استمرار العروض التى تلقاها اللاعب مؤخراً من أندية خارجية وتحديداً من الإمارات باعتبار أن اللاعب كان أحد نجوم الدوري الأماراتي قبل الرحيل منها للأهلي في يناير 2019.

وشهدت الأيام الماضية إتصالات تلقاها حسين الشحات من ثلاثة أندية إماراتية هي الوحدة والنصر والوصل، وإن كان نادي الوصل هو الأقل اهتماماً بضم نجم الأهلي ليبقي الصراع مُثيراً وشديداً بين النصر والوحدة للفوز بخدمات نجم الأهلي الذي يُعد أحد الأوراق االرئيسية في تشكيلة بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي حالياً.

وتحدث أحد وكلاء اللاعبين في الإمارات مع حسين الشحات بشأن الرحيل عن الأهلي خلال يناير الجاري على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مقابل 500 ألف دولار على أقل تقدير وهو ما لم يرفضه الشحات غير أنه لم يوافق عليع أيضاً وترك الباب موارباً للإنتقال لأحدى أندية الإمارات حال موافقة الأهلي على هذا العرض.

إدارة الأهلي رفضت بشكل قاطع فكرة رحيل حسين الشحات حالياً وتمسكت باللاعب لحاجة الفريق لجهوده في ظل الإرتباطات المقبلة الهامة حيث يرتبط المارد الأحمر ببطولة العالم للأندية بقطر الشهر المقبل بجانب النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا التى صعد الأهلي لدور المجموعات فيها ويتطلع لمواصلة الأنتصارات للحفاظ على اللقب الأفريقي.

وتلقى حسين الشحات تأكيدات من إدارة الأهلي بأن فكرة الرحيل حالياً مرفوضة تماماً لحاجة الفريق لجهوده وهو ما إحترمه اللاعب وأعلن أنه لن يرحل إلا بموافقة الأهلي إحتراماً وتقديراً للنادي الذي ضنع شهرته ونجوميته خاصة وأنه يعيش فترة رائعة من مشواره الكروي مع الفريق بعدما بات أحد عناصر الفريق الأساسية.

ورغم رفض الأهلي إلا أن العروض الأماراتية لضم حسين الشحات مازالت قائمة وأن كانت الضغوط باتت أقل بعدما تأكد ناديي النصر والوحدة إنه من الصعب رحيل اللاعب عن الاهلي في يناير الجاري وقد يتم تأجيل المفاوات للصيف المقبل لأن الاهلي لن يستغني عن الشجات حالياُ مهما كانت الإغراءات.