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فيديو و تدريب مسائى فى برنامج استعداد فراعنة اليد لمواجهة الاتحاد الروسى

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القاهرة - سامية سيد -  

يتضمن برنامج منتخب مصر لكرة اليد اليوم الثلاثاء ، استعدادا لمواجهة الاتحاد الروسى فى أول مباريات الدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد ،تناول الإفطار ثم محاضرة فيديو فى الثانية عشر ظهرا و غداء فى الواحدة و النصف ظهرا قبل التحرك الى خوض مران مسائى فى السابعة و النصف مساءا . 

 

نجح منتخب مصر لكرة اليد فى حسم تأهلة مبكرا للدور الرئيسى بالفوز على تشيلى فى أول مواجهة بالبطولة ضمن المجموعة السابعة بنتيجة 35 / 29 ، قبل أن يهزم مقدونيا بنتجة 38 / 19 فى ثان مواجهاته ،حيث تشهد مجموعة مصر فى الدور الرئيسى صعود السويد 4 نقاط و الإتحادالروسى بـ 3 نقاط و مصر نقطتان و سلوفينيا مثلها و بيلاروسيا بنقطة و مقدونيا دون نقاط ، وفقا لنقاط المواجهات المباشرة بين المنتخبات الصاعدة فقط من المجموعتين السابعة و الثامنة .

 

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر يوم الجمعة فى تمام التاسعة والنصف مساءا مع نظيره البيلاروسى قبل أن يلتقى سلوفينيا الأحد القادم فى ختام الدور الرئيسى السابعة مساء.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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