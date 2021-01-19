شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو و تدريب مسائى فى برنامج استعداد فراعنة اليد لمواجهة الاتحاد الروسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يتضمن برنامج منتخب مصر لكرة اليد اليوم الثلاثاء ، استعدادا لمواجهة الاتحاد الروسى فى أول مباريات الدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد ،تناول الإفطار ثم محاضرة فيديو فى الثانية عشر ظهرا و غداء فى الواحدة و النصف ظهرا قبل التحرك الى خوض مران مسائى فى السابعة و النصف مساءا .

نجح منتخب مصر لكرة اليد فى حسم تأهلة مبكرا للدور الرئيسى بالفوز على تشيلى فى أول مواجهة بالبطولة ضمن المجموعة السابعة بنتيجة 35 / 29 ، قبل أن يهزم مقدونيا بنتجة 38 / 19 فى ثان مواجهاته ،حيث تشهد مجموعة مصر فى الدور الرئيسى صعود السويد 4 نقاط و الإتحادالروسى بـ 3 نقاط و مصر نقطتان و سلوفينيا مثلها و بيلاروسيا بنقطة و مقدونيا دون نقاط ، وفقا لنقاط المواجهات المباشرة بين المنتخبات الصاعدة فقط من المجموعتين السابعة و الثامنة .

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر يوم الجمعة فى تمام التاسعة والنصف مساءا مع نظيره البيلاروسى قبل أن يلتقى سلوفينيا الأحد القادم فى ختام الدور الرئيسى السابعة مساء.