شكرا لقرائتكم خبر عن كرة يد .. توأم فرنسى يسحب البساط فى كأس العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن خطف اللاعب الكونغولى جوتييه موفوبى الأنظار إليه بسبب وزنه الزائد وضخامة جسمه ، في بطولة العالم لكرة اليد ، ظهر مشهد أخر ملفت للأنظار أيضا ، وهو تواجد التوأم الفرنسي للمحكمتان تشارلوت وجولى في إدارة المباريات تحكيميا ، وكان أخرها أمس في لقاء مصرو مقدونيا بالجولة الثانية من مباريات المونديال الذى تستضيفه مصر ويستمر حتى 31 يناير الجارى.

منذ انطلاق البطولة ظهر جوتييه موفوبى، لاعب منتخب الكونغو الديموقراطية، محط الأنظار فى بطولة العالم بعد الظهور الأول مع منتخب بلاده أمام الأرجنتين ضمن مواجهات المجموعة الرابعة باستاد القاهرة فى ظل زيادة وزنه الضخم بالنسبة للمارسى اللعبة ، والذىيصل وزنه إلى 110 كجم .

طل علينا أيضا التوأم شارلوت وجولي بونافينتورا ، في مباراة الفراعنة ومقدونيا ، و اثبتا قدرتهما على إدارة اللقاء ، و اتخاذ القرارات الصائبة ، في استمرار لمسيرتهما التحكيمية ، حيث توليا إدارة عدة مباريات هامة مثل الظهور في دورة الألعاب الأوليمبية التي أقيمت في لندن 2012، تولى إدارة العديد من المباريات لمسابقتي الرجال والسيدات، قبل أن يقودا تحكيما مباراة نهائي السيدات أنذاك بين النرويج والجبل الأسود في أغسطس 2012.

وتٌعد الثنائى اللاتى تبلغن 40 عاما من العمر ، أول حكمتان تظهران فى مباريات الرجال وكان هذا من خلال مشاركتهما فى تحكيم بطولة العالم 2017 للرجال .

ويوجد في مصر مثال حى أخر على تواجد الأشقاء في نفس المجال ، وهم الثنائى هايدى و ياسمين السعيد حكمتا كرة اليد ، لكنهما ليس توأم مثل الثنائى الفرنسي .