عبد الفضيل يُعلق على هدف أيمن أشرف في البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد شريف عبد الفضيل، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن هدف أيمن أشرف لاعب الأهلي في شباك البنك الأهلي صحيح 100%، ولا يستوجب الإلغاء كما فعل حكم المباراة.

وقال عبد الفضيل في تصريحات لقناة " mbc مصر" :" كلاعب سابق في الأهلي والإسماعيلي ومنتخب مصر والخبرات التي لدي استطيع التأكيد بأن هدف أيمن أشرف صحيح ولا توجد مخالفة عليه".

وأضاف، أن لاعب البنك الأهلي لم يرتق للأعلىا للحصول على الكرة بالعكس فظل مكانه ومال بجسده لأسفل وهذا خطأ عليه.

وأوضح، أن أيمن أشرف ارتقى والوضع التشريحي لجسده كان يشير إلى يده الممدودة للأمام ولو وضع يده على لاعب البنك الأهلي لن تحسب مخالفة عليه لأن اللاعب الأخر لم يقم بالارتقاء للحصول على الكرة.

وأتم تصريحاته:" الهدف صحيح بدليل ومثال على ذلك هدف أشرف بنشرقي لاعب الزمالك في الرجاء المغربي بدوري أبطال إفريقيا احتسب لأن اللاعب ارتقى وسدد برأسه بشكل طبيعي والحكم احتسب الكرة هدف وهذا يحدث أيضا في أي دوري بالعالم".