تشكيل الزمالك المتوقع.. أسامة فيصل يقود الهجوم أمام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

استقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك، على تشكيل فريقه لمواجهة الجونة، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثامنة بدوري we المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة وخلفه الجونة في المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

وقبل ساعات، أعلن باتشيكو قائمة الزمالك والتي شهدت عودة الثنائي مصطفى محمد وفرجاني ساسي بعد غيابهم طوال الفترة الماضية، بسبب تحديد مستقبلهم مع الفريق.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود حمدي الونش، محمد عبدالغني، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : أسامة فيصل.