محمد فضل: اللجنة الخماسية رفضت طلب أبو ريدة بتعيين الحضري في المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التي كانت تدير شؤون اتحاد الكرة، أنهم رفضوا طلبا من هاني أبو ريدة بتعيين الحارس الدولي السابق عصام الحضري في الجهاز الفني لمنتخب مصر.

وقال فضل في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس:" المهندس هاني أبو ريدة طلب تعيين عصام الحضري لكن طلبه قُبل بالرفض من جانب أعضاء اللجنة الخماسية".

وأوضح، أنه جاء إلى اللجنة الخماسية بترشيح من هاني أبو ريدة، بعد مسيرته مع كرة القدم وبعدها العمل في النادي الأهلي، لافتا أن الموافقة عليه كانت لن تأتي إلا بعد الحصول على الموافقات الأمنية وأمور اخرى".

وأشار إلى أن اللجنة الخماسية لم تسعى لتصفية حسابات مع أحد أثناء تواجدها في اتحاد الكرة، وما يتداول في هذا الشأن غير صحيح.

ونفى أن يكون قد تحدث مع هاني أبو ريدة بشأن شروط اللائحة الجديدة، مؤكدًا أن الكلام في هذا الأمر يعتير خيانة.