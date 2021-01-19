مدرب سيراميكا يفسر.. أسباب التعاقد مع أحمد ياسر.. وغياب صالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد هيثم شعبان المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، أن أحمد ياسر ريان مهاجم ذكي ويتمتع بمواصفات مميزة، مضيفًا أن رهانه على صالح جمعة مازال قائمًا.

وانتقل الثنائي إلى صفوف سيراميكا كليوباترا، حيث انضم صالح جمعة مع بداية الموسم في صفقة حرة، بينما انتقل أحمد ياسر ريان على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر قادمًا من الأهلي.

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قال حسين: "خلال بحثنا عن تدعيم الخط الهجومي للفريق خلال الميركاتو الجاري كان الهدف التعاقد مع مهاجم ذكي، يواجه أي خصم دون خوف أو تحفظ، لاعب ينسجم بشكل سريع مع الفريق، ووجدنا تلك المميزات في أحمد ياسر ريان لاعب الأهلي".

وعن غياب صالح جمعة، قال مدرب سيراميكا: "رهاني على صالح جمعة مازال قائمًا، خلال الفترة الماضية لم يكن جاهزًا من الناحية البدنية لذلك لم يكن ضمن قوام الفريق، لكني مازلت عن رأيي أنه سيعود لمستواه في أقرب وقت".

جدير بالذكر أن سيراميكا يحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، جمعها بعد خوض 8 جولات (حقق الفوز في 3، تعادل في 2 وخسر في 3).