عامر حسين عن عقوبة الشناوي: "التحقيق" هو الفيصل في الواقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق باتحاد الكرة المصري، أن التحقيق في الواقعة غير الرياضية الصادرة من محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي على حكم مباراة فريقه ضد البنك الأهلي، هو الفيصل في تحديد العقوبة.

وتعرض محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، للإيقاف 4 مباريات بجانب تغريمه 20 ألف جنيه من قبل اتحاد الكرة المصري بداعي التصرف "غير الرياضي" تجاه حكم مباراة فريقه ضد البنك الأهلي عقب التعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري we المصري.

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قال حسين: "التحقيق في الواقعة هو الفيصل في إصدار العقوبة، من المفترض أن تفتح لجنة الحكام تحقيقًا في الواقعة لمعرفة أسباب عدم غشهار بطاقة صفراء أو حمراء للاعب داخل الملعب، وعلى أي أساس تم كتابة تقرير ضد اللاعب".

وبسؤاله عما إذا كان مواقع التواصل الاجتماعي تمثل ضغطًا على قرارات اتحاد الكرة، قال: "الضغوطات موجودة بشكل متواصل، لكن في النهاية هناك أوراق يتم تقديمها وبناء عليها يتم اتخاذ القرارات أو العقوبات المناسبة".