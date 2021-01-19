المقاولون العرب: اللعب أمام الأهلي "بطولة خاصة".. ولم نطلب بامبو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال محمد عادل المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، إن اللعب أمام الأهلي والزمالك بمثابة بطولة خاصة، مضيفًا أن النادي لم يطلب ضم كريم بامبو لاعب الزمالك.

ومن المقرر أن يلتقي المقاولون العرب مع الأهلي يوم الخميس المقبل (21 يناير) ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري we المصري.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب 9090" المذاع عبر محطة "90.9" قال عادل: "نأمل أن نحقق نتيجة إيجابية في مباراتنا المقبلة أمام الأهلي".

وأضاف: "نتمنى أن يكون فوزنا على الإسماعيلي بداية تصحيح مسار الفريق، الجميع يعلم أن كثرة الهزائم تُولد حالة من فقدان الثقة لدى اللاعبين".

وتابع: "اللعب أمام الأهلي أو الزمالك (بطولة خاصة)، ومن يسجل في مرماهم يدخل التاريخ، لذلك نأمل الظهور بشكل جيد وتقديم مباراة ممتازة بجانب تحقيق نتيجة إيجابية".

وعن ضم صفقات خلال الميركاتو الجاري، قال عادل: "إلى الآن، لم نتحدث أو نطلب ضم أي لاعب، ولا صحة لما تردد عن اهتمامنا بضم كريم بامبو لاعب الزمالك".

وبسؤاله عن أسباب تأجيل اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية، أجاب: "ولا حاجة".

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد المقاولون العرب في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.