شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ميداليات ذهبية لفراشات دسوق تحت سن 6 سنوات في الجمباز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حققت ٧ من فراشات كونكريت_اكاديمى ٧ ميداليات ذهبيه فى بطولة الجمهوريه الأولى تحت ٦ سنوات بنات بقياده المجتهد كابتن نبيل محمود، المدير الفنى لكونكريت اكاديمى والمدرب بنادى كفرالشيخ للجمباز وهن نادين محمد سعد، دارين السعيد خضر، لارا اسلام العبد، عائشه محمد بسيوني، لوجي جمال عبدالحميد، كيندا أحمد دسوقي، بوسي السيد القرضاوي.

ومن ناحيته أشاد عادل حسنين لفراشات دسوق وأكد أنه سيكون لهم مستقبل باهر في لعبة الجمباز علي مستوي مصر وفي المحافل الدولية.