شكرا لقرائتكم خبر عن يد مصر تصطدم بروسيا فى افتتاح الدور الثانى بكأس العالم لليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدأ منتخب مصر لكرة اليد مشواره بالدور الثانى، في المجموعة السابعة، بلقاء صعب ضد روسيا، التي تشارك تحت علم الاتحاد الروسي بسبب أزمة المنشطات، وستقام هذه المباراة غدا الأربعاء، بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة.

وسيواجه الفراعنة بيلاروسيا في المباراة الثانية، الجمعة المقبل، ثم سلوفينيا يوم الأحد، ويدخل منتخب مصر الدور التالي، وفي رصيده نقطتان، محتلا المركز الثالث خلف السويد، المتصدرة برصيد 4 نقاط، وروسيا الوصيفة برصيد 3 نقاط، بعد حذف النتائج ضد متذيلي الترتيب، في المجموعتين بالدور الأول.



ويصعد بطل ووصيف كل مجموعة بالدور الثاني، إلى ربع نهائي كأس العالم.