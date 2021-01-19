شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة بين أساطير منتخب مصر ونجوم العالم فى احتفالية مئوية اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت اللجنة الثلاثية بإدارة اتحاد الكرة على إقامة مباراة بين أساطير منتخب مصر مثل حسام حسن وعصام الحضرى وجمال عبد الحميد وأحمد الكاس وأحمد حسن وحازم إمام وحسنى عبد ربه، ونجوم العالم مثل الظاهرة رونالدو، وريفالدو، وصامويل إيتو، عبيدى بيليه، خاليلو فاديجا، الحاج ضيوف، الأخضر بلومى، رابح ماجر، يايا توريه، ديديه دروجبا، أوكوشا، كانو، وأمادو فلافيو وغيرهم من النجوم في احتفالية المئوية في ديسمبر المقبل.

وفشلت محاولات اللجنة لمواجهة منتخب إيطاليا أو أى منتخب آخر خاصة أن ديسمبر لن يشهد توقفا دوليا وفقا لأجندة الفيفا وبالتالي لن تتمكن الجبلاية من مواجهة أى منتخب عالمى خلال هذا الشهر.