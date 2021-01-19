شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: إيهاب جلال رفض تدريب الإسماعيلى.. و62 صفقة فى 4 مواسم كثير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير عن رفض إيهاب جلال المدير الفنى لمصر المقاصة، تولى تدريب الناى الإسماعيلى فى الفترة الأخيرة، وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى "مع شوبي" عبر إذاعة أون سبورت: عضوان من مجلس الإدارة يضغطون على إبراهيم عثمان للرحيل لكنه أكد أنه لن يرحل قبل انصلاح أحوال الفريق، الإسماعيلى فى المركز الـ15 برصيد 6 نقاط من 21 نقطة، بينما حصد المقاصة 13 نقطة مع إيهاب جلال العبقري الذي تولى تدريب نصف فريق بعد رحيل النجوم.

وأضاف: 18 مدربا في 4 سنوات و62 صفقة من 2016، وإيهاب جلال قال للإسماعيلي إنه مستمر مع المقاصة ونصحهم بأن يعينوا أحد أبناء النادي ويمنحوه فرصة للشغل.

واستكمل: رجع أبناء النادي ولو ما ينفعوش هات طقم أجنبي، في إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة بكل قيمتهم لاعبو أتليتك بلباو، اللى هبد الريال 2/1، وبرشلونة 3/2، وقيمته التسويقية ربع قيمة برشلونة وريال مدريد تقريباً، وأتليتك بلباو الـ 12 بالدوري.

وأردف: بأسماء أقل وإمكانيات أقل ممكن تكسر الدنيا وتنجح، زمان لكا كنا نروح نلعب في إسماعيلية، كنا بنفرح لما نطلع بنقطة، وكنا بنبقى عاملين حساب لمليون لاعب، وليس في أيامي فقط.

واختتم: جماهير الإسماعيلية بيكلموني ويبكوا في التليفون، الإسماعيلي ليس نادي قليل أنقذوا الاسماعيلي.