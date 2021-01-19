شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان وراء تمسك صلاح محسن بالرحيل إلى إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن صلاح محسن مهاجم النادي الأهلى تمسك بالرحيل عن القلعة الحمراء خلال الميركاتو الجارى، وذلك للحصول على فرصة للمشاركة والتألق، وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت: صلاح محسن جدد الرغبة في الذهاب إلى إنبى وغالباً سيرحل من الأهلى رغم تمسك موسيمانى باللاعب، وصلاح محسن واخد قدامه مثل أحمد ياسر ريان وتألقه مع سيراميكا، لأنه عايز يلعب أولمبياد.

وأبلغ صلاح محسن، مهاجم الأهلى، إدارة النادى برغبته فى الرحيل لإنبى بدلاً من سموحة حال الاستقرار على إعارته فى يناير الجارى، بعدما ظهر واضحاً أنه خارج حسابات الجهاز الفنى للفريق بقيادة بيتسو موسيماني.

وشهدت الفترة الماضية تلقي الأهلي عرضين من إنبي وسموحة لاستعارة صلاح محسن لمدة ستة أشهر، غير أن اللاعب أخطر إدارة الأهلي برغبته فى الرحيل لناديه السابق إنبى الذى انتقل منه للأهلي قبل عدة مواسم.

ولعب صلاح محسن مع سموحة الموسم الماضي على سبيل الإعارة وقدم معه مستوى جيدا لكن اللاعب يرغب في الرحيل لإنبي وليس سموحة، موضحاً أنه يشعر بالراحة فى النادى البترولى عن السكندرى رغم تقديره للأخير بشكل كبير.

ومن المقرر أن يعقد مسئولو الأهلى جلسة خاصة مع صلاح محسن خلال اليومين المقبلين لحسم مصير العروض التى تلقاها الفترة الماضية، وأبرزها من إنبى وسموحة، ويرغب موسيمانى المدير الفنى للأهلى فى الإبقاء على صلاح محسن حتى وإن كان ترتيبه الرابع بين مهاجمى الفريق بعد بواليا ومحمد شريف ومروان محسن.

وفى الوقت نفسه يرغب صلاح محسن فى حسم مصيره مع النادى الأهلى، خاصة أنه يخشى من الاستمرار أسيراً لدكة البدلاء حال البقاء مع الفريق، لذا يفكر فى الرحيل لإنبى أو سموحة من أجل المشاركة واكتساب حساسية وفورمة المباريات بدلاً من الجلوس احتياطياً طويلاً فى الأهلى ويميل صلاح محسن للعودة لإنبى ناديه السابق حال الإستقرار بشكل نهائى على الرحيل من القلعة الحمراء فى يناير الجارى على سبيل الإعارة.