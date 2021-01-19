شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يعيد محمد شريف لهجوم الأهلى أمام المقاولون فى موقعة الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق على إعادة محمد شريف مهاجم الفريق للتشكيل الأساسى فى مباراة المقاولون العرب بعد غد الخميس، فى الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز.

وغاب شريف عن التشكيل الرسمى للأهلى الفترة الماضية لحساب الكونغولى والتر بواليا المنضم للأهلى فى يناير الجارى قادما من الجونة، حيث دفع موسيماني بالمهاجم الكونغولي أكثر من مباراة بشكل أساسي غير أنه لم يظهر بشكل جيد لذا يرغب في منح الفرصة محمد شريف للمشاركة أساسيا في لقاء المقاولون العرب الذي يتطلع فيه الأهلي لإعادة الانتصارات بعد التعادل مع البنك الأهلي في الجولة الماضية.

موسيمانى يسعى لدراسة المقاولون بشكل يسمح له تجهيز خطة تعيد الانتصالات والأداء الجيد للفريق الأحمر بعد أن فقد أنيابه فى لقاء البنك الأهلى الذى لعب بتكتل دفاعي متوقع أن يواجهه الفريق الأحمر في معظم مبارايته لذا لابد من البحث عن حلول لأزمة التكتل الدفاعى.